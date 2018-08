szkolenia bhp warszawa

Zapewnij swoim pracownikom pełen poziom bezpieczeństwa

Szkolenie u klienta? A może szkolenie online? Wybierz wygodną dla siebie formę szkolenia BHP. General Protection and Safety z siedzibą w Warszawie oferuje pełen wachlarz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), a naszą misją jest realizacja programu w sposób przystępny, interesujący i efektywny. Szkolenia prowadzimy w języku polskim i angielskim.

Oferujemy następujące szkolenia BHP:

1. Szkolenie wstępne ogólne BHP w formie instruktażu dla nowo przyjętych pracowników.

2. Szkolenia okresowe w zakresie BHP realizowane dla wszystkich grup pracowniczych:

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (instruktaż)

dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami (seminarium/e-learning)

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (seminarium/e-learning)

dla pracowników inżynieryjno-technicznych (seminarium/e-learning).

Wszystkie powyższe szkolenia możemy wykonać zarówno w siedzibie pracodawcy, jak i w salach szkoleniowych General Protection and Safety. Prowadzimy zarówno szkolenia stacjonarne, jak i internetowe (e-learning).

Szkolenia BPH – podstawowe informacje

Obowiązkiem pracodawców jest prawidłowo przeszkolić nowo zatrudnionego pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. O takiej konieczności mówi m.in. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawie ogólnych przepisów BHP. Mogą zrobić to samodzielnie, ale niezbędne jest zdobycie odpowiedniego uprawnienia. Celem kursu jest m.in. przeciwdziałanie wypadkom przy obowiązkach zawodowych. Szkolenia w dziedzinie BHP podzielone zostały na dwie grupy: wstępne oraz okresowe. Zgodnie z kodeksem, muszą one być wykonywane wyłącznie w czasie wykonywania zlecenia i na koszt pracodawcy.

Konsekwencje braku szkolenia

Przełożonemu, który dopuści do pracy osobę bez odpowiedniego przygotowania, grożą dotkliwe kary finansowe. Mogą one sięgać nawet 30 tys. złotych. Ponadto, gdy brak kursu jest bezpośrednią przyczyną wypadku, możliwe jest pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności karnej.

Najważniejsze informacje na temat szkoleń wstępnych

Lekcje muszą ukończyć wszyscy zatrudnieni, bez względu na rodzaj pracy, jaką wykonują. Taki sam obowiązek mają osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy tymczasowi, zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej profesji, czy praktykanci. Ukończenie kursu potwierdza zatwierdzona karta szkolenia wstępnego , której wzór znajdą Państwo na naszej stronie.

Podstawowym celem szkoleń wstępnych jest dostarczenie dostatecznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach.

Na czym polega?

Instruktaż ogólny – zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy i tymi, które obowiązującą w danym zakładzie. Na tym szczeblu pracownicy zgłębiają wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy – dostarcza wiedzę z zakresu czynników środowiska zawodowego, występujących na ich stanowiskach. Pracownicy zaznajamiają się z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki.

Terminy szkoleń okresowych, czas trwania i ważność

Szkolenie wstępne przeprowadza się dla nowo zatrudnionych pracowników, zanim dopuści się ich do obowiązków. Jest ważne przez okres 1 roku i powinno trwać przynajmniej:

Instruktaż ogólny – 3 godziny lekcyjne,

Instruktaż stanowiskowy: dla pracowników administracyjno-biurowych – 3 godziny lekcyjne, dla pozostałych – 8.

Każda godzina lekcyjna powinna trwać 45 min.

Zwolnienia z kursu

Kiedy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego zleceniodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę.

Kiedy pracownik zostaje zatrudniony na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie. Do pracodawcy należy decyzja, czy wykonanie kursu BHP jest konieczne.

Opis szkolenia okresowego

Okresowe szkolenie BHP pracowników przeprowadzane jest w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w tej dziedzinie. Powinno umożliwić zapoznanie się uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Musi odbywać się w czasie wykonywania zobowiązań zawodowych.

Ile trwa szkolenie okresowe, jaką ma ważność i kto musi brać w nim udział?

W zależności od grupy pracowników, zarówno czas trwania kursu, jak i jego częstotliwość jest inna.

Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, pracownicy inżynieryjno-techniczni – kurs musi zostać przeprowadzony raz na 5 lat – przez co najmniej 16 godzin lekcyjnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – udział w szkoleniu raz na 3 lata (lub raz na rok, przy pracy szczególnie niebezpiecznej), przez minimum 8 godzin lekcyjnych.

Pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby – ta grupa musi szkolić się raz na 5 lat, przez przynajmniej 32 godziny lekcyjne.

Inni pracownicy biurowi – dla nich ważność kursu to 6 lat. Czas trwania to minimum 8 godzin lekcyjnych.

Kto podlega zwolnieniom – czyli szkolenia BHP, a przerwy w zatrudnieniu

Osoby, które mają aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP u innego zatrudniającego, w wymaganym okresie.

Pracownik, który odbył szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany na nowym stanowisku.

Podobnie jak w przypadku badania wstępnego, przy zatrudnieniu na umowę o dzieło i zleceniu do pracodawcy należy decyzja, czy przeprowadzenie kursu jest konieczne.

Rodzaje kursów

Wszystkie powyższe kursy BHP możemy wykonać zarówno w siedzibie firmy, jak i w salach szkoleniowych General Protection and Safety. Prowadzimy szkolenia stacjonarne, seminaria, instruktaże, a także e-learningi .

